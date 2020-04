Moeder van comédienne Danielle Dorder zelf ook besmet met coronavirus

Met de fictieve wandelmarsgroep ‘Blijf Thuis’ en de quarantaine AVD wilden Danielle Dorder en haar team, de Surinaamse bevolking de afgelopen dagen op een simpele en verteerbare manier informeren over het gevaar van het coronavirus en de noodzaak om thuis te blijven. Zondag maakte de comédienne echter bekend dat ook haar eigen moeder besmet is geraakt met het virus.

Het nieuws komt echt als een schok voor de vrouw die de afgelopen dagen met haar team op ludieke wijze bezig was om middels filmpjes, die flink gedeeld werden, aandacht te vragen voor de gevaren van het coronavirus in Suriname.

Op haar Facebook pagina zegt ze daarover:

“Niets is zo verschrikkelijk als je na vier dagen mensen hebt geïnformeerd hoe zich te beschermen en je ’s morgens wakker wordt om te horen dat je eigen moeder positief getest is met het COVID-19 virus. Dit terwijl ze goed beschermd is in het verzorgingshuis. We zijn er kapot van” aldus Danielle zondag op Facebook.

Ze vraagt een ieder nu om voor haar moeder te bidden en wel zoals ze zegt: “meer dan zoveel als de filmpjes gedeeld zijn.”