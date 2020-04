Infectioloog Vreden: “Grenssituatie van Suriname niet rooskleurig”

Infectioloog Stephen Vreden heeft de grenssituatie van Suriname aan een nadere beschouwing onderworpen en concludeert dat die niet rooskleurig is. Zo wordt er onder meer een forse beweging geconstateerd aan de Frans-Braziliaanse grens waar goudzoekers zeer actief zijn met alle risico’s voor introductie van meer COVID-19 gevallen. Dit zij Vreden tijdens de laatste COVID-19 persconferentie.

Vreden liet via een powerpoint presentatie zien hoe de bewegingen plaatsvinden aan de grenzen. Via de Braziliaanse staat Amapa kiezen mensen het oerwoud van Frans-Guyana om vervolgens in Suriname te komen. Op 14 april noteerde deze Braziliaanse staat 308 gevallen. De laatste 60 zijn binnen een dag gediagnosticeerd. Het vermoeden bestaat dat het aantal besmettingen hoger ligt.

Volgens de gepresenteerde cijfers op die dag had Frans-Guyana per 15 april 96 positieve gevallen terwijl Guyana per 16 april 57 gevallen geregistreerd had. Volgens Vreden bevinden de meeste gevallen zich aan de grens wat maakt dat deze gemakkelijk kunnen overslaan naar ons grondgebied. Voor Suriname zijn naar zeggen van de infectioloog een aantal uitdagingen. Vreden pleit voor handhaving van alle maatregelen die tot nu toe getroffen zijn en het maximaal bestrijden van alle illegale grensoverschrijdingen.

In het uitwerken van scenario’s zei de specialist dat indien 3% van de Surinaamse bevolking besmet zou raken in een periode van 2 maanden, er sprake zou zijn van 22.000 besmette personen. Daarvan belanden 4500 in het ziekenhuis met een aantal opnamen op de intensive care van 1125. Van het aantal overlijdt 560. Het aantal kan zelfs hoger liggen mede gelet op het aantal mensen dat lijdt aan onderliggende factoren zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

De Surinaamse gezondheidszorg kan volgens Vreden een dergelijke scenario niet aan. Suriname moet er alles aan doen dat deze ziekte niet de overhand neemt liet de specialist weten. Met behulp van foto’s heeft de medicus een beeld gegeven hoe ernstig de situatie momenteel is in enkele landen.