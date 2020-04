Vrouw in gestolen auto klemgereden en aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen week in het district Wanica een autobestuurster klemgereden en aangehouden. Dit omdat ze in een gestolen wagen reed.

De politie kreeg een melding van een autodiefstal en startte een onderzoek. Tijdens de zoekactie kreeg de politie informatie dat het voertuig gesignaleerd was aan de Chandipersadweg. De wetsdienaren ginger ter plaatse, maar de auto werd niet aangetroffen.

Na enige tijd kreeg de politie informatie dat het voertuig gesignaleerd was in een zijstraat van de Santopolderweg. De sterke arm ging ter plaatse en trof toen daadwerkelijk de auto rijdend aan. Het voertuig werd klemgereden en een vrouw die het bestuurde werd aangehouden.

De vrouw gaf bij de aanhouding toe dat de auto gestolen is, maar vertelde niet hoe of door wie die was buitgemaakt. De bestuurster werd in de boeien geslagen en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.