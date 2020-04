Voor de derde keer ingebroken in voertuig VHP-parlementariër Mathoera

Voor de derde keer is er zaterdag ingebroken in het voertuig van VHP-parlementariër Krishna Mathoera. De parlementariër die zelf melding maakt van het voorval op haar Facebook-pagina, spreekt wederom kritisch over de veiligheid en criminaliteit in Suriname. Aangezien Mathoera zelf ex-politiecommissaris is geweest met 37 jaar politie ervaring, vindt zij de veiligheid van alle Surinamers voor haar het meest belangrijk.

Veilig zijn, veilig voelen en veiligheid van je dierbaren moet een hoge prioriteit krijgen volgens Mathoera. “In elke samenleving zal een deel het pad van de criminaliteit kiezen. Het is de taak van de overheid om het gros van de bevolking te beschermen tegen deze groep. Meer surveillance, meer onderzoeken en meer geld voor de politie om proffesioneel te worden zijn cruciaal. Dit is noodzakelijk”.

Volgens de Surinaamse parlementariër loopt de schade die burgers lijden in de miljoenen. De investering in de politie is daarom volgens haar dus de moeite waard. Uit eigen ervaring weet zij hoeveel schade criminaliteit meebrengt. Mathoera laat verder weten dat herstel van de ruit haar 420 SRD heeft gekost.

“Er is ook al 2 keer ingebroken in mijn huis. Heel veel schade. En dat ervaren duizenden mensen jaarlijks. Ik ben grote voorstaander voor een schade fonds voor slachtoffers. En tegelijkertijd een beleid, welke criminaliteit sterk ontmoedigd. Ik ben ook heel arm geweest en nachten op lege maag geslapen. Armoede moet niemand leiden naar het pad van criminaliteit”.