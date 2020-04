Resterende USD$ 326 miljoen aan vreemde valuta kasreservemiddelen veilig gesteld

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft zaterdag laten weten dat de overgebleven vreemde valuta kasreservemiddelen van de banken in Suriname zijn veilig gesteld. Volgens de SVB gaat het om een bedrag van USD$ 326 miljoen, dat belegd is in onder andere Amerikaans waardepapier bij Raymond James en Wells Fargo en in goud bij Royal Canadian Mint.

Deze vreemde valuta kasreservemiddelen zijn nu allemaal op zogenoemde ‘ringfenced’ rekeningen, wat inhoudt dat er gezamenlijke handtekeningen nodig zijn van de banken en van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om aan de middelen te komen en deze te beleggen.

De bankiersvereniging is sinds februari 2020 bezig met dit ringfencen van de resterende vreemde valuta kasreservemiddelen, nadat bekend werd dat een deel van deze kasreservemiddelen van de banken oneigenlijk is gebruikt door de CBvS.

In 2019 werd het Strategic Investment Committee (SIC) opgericht, waarin namens de SBV de heer Steven Coutinho, de heer Almar Giesberts, en mevrouw Magalie Loswijk-Keerveld als plaatsvervangend lid zitting hebben. De heer Rakesh Adhin zit het SIC voor namens de CBvS.

Dit SIC heeft op vrijdag 17 april jongstleden het bestuur van de SBV en de CBvS geïnformeerd over het veiligstellen van de vreemde valuta kasreservemiddelen, meldt de SBV in een persbericht.