Onderwijslessen op televisie starten vandaag in Suriname

De onderwijslessen op de televisie in Suriname starten vandaag. Onderwijs-minister Lilian Ferrier, heeft gisteren laten weten dat aan ouders een brief gestuurd is, waarin zij geïnformeerd zijn over het op afstand volgen van onderwijs. Onder andere zullen zij door de klassenjuf worden toegevoegd aan een Whatsapp groep, waarin zij dagelijks om 08:00 uur s’morgens lesmateriaal zal opsturen. Het correctiemodel krijgen zij de volgende dag opgestuurd. De ouders die vragen hebben, zullen die dagelijks kunnen stellen op een vast tijdstip.

Omdat er nog geen zicht is wanneer het onderwijsproces in Suriname weer start, gebruikt het ministerie deze methode om leerlingen tijdens deze crisissituatie te onderwijzen. “Voor verdere optimalisering van het afstandsonderwijs hebben alle directeuren en schoolleiders een survey ontvangen, zodat we van elke school kunnen nagaan wat de stand van zaken is en in hoeverre de onderwijsgevenden voorbereid zijn voor de uitvoering.”

De minister bood haar verontschuldigingen aan voor het later aanvangen van de lessen op de televisie. “De tijd om het uitzendschema samen te stellen heeft wat langer geduurd. We moesten rekening houden met landelijk bereik en met de lessen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Maar het is zover.” De lessen zijn vanaf vandaag te volgen op de kanalen: NII (8.3), TV Binnenland (8.6), Rasonic, DNA TV, Dime TV en ATV.

Een overzicht van het uitzendschema van de lessen is te zien op de FB page en de website van: covid-19.sr, education.gov.sr en de Facebook-pagina van het ministerie.