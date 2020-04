Meer nieuwe dienstauto’s voor dc’s in Suriname

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft dinsdag nog vijf auto’s overhandigd aan leden van het Korps Districtscommissarissen (dc’s). Daarmee is het aantal nieuwe voertuigen die hij in de tweede helft van 2019 aan de districtscommissarissen gaf gestegen naar vijftien. Het gaat om dubbelcabine pickups van het merk SsangYong Musso.

De dc’s die een auto hebben ontvangen zijn: Sarwankoemar Ramai (Saramacca); Audrey Hankers (Wanica-Zuidoost); Nisha Kurban-Baboe (Nickerie); Eric Grauwde (Paramaribo-Zuidwest) en Ajaikoemar Kali (Commewijne). De minister hoopt binnenkort met nog twee auto’s alle dc’s te hebben voorzien.

Dikan zei bij de overhandiging van de autosleutels aan dc Hankers te hopen dat de voertuigen ertoe zullen bijdragen dat zij beter gemotiveerd aan de slag gaan. Hankers heeft in haar dankwoord bevestigd dat het voertuig goed van pas komt en dat het de mobiliteit van de dc zal verbeteren.

De minister is trots op de dc’s die de afgelopen periode zonder mokken en morren hun werk zijn blijven doen ondanks ze niet allemaal over een degelijk dienstvoertuig beschikten. Hij hoopt dat met de nieuwe voertuigen de mobiliteit van de Surinaamse dc’s zal verbeteren, iets wat de bestuursdiensten landelijk ten goede zal komen. Vooral tegen de achtergrond van de extra werkzaamheden van de dc’s om orde op zaken te stellen in het kader van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19, is een gedegen dienstvoertuig noodzaak.

Om ‘social distance’ in acht te nemen als deel van de strijd tegen Covid-19 heeft de minister bij de overhandigingsceremonie de gebruikelijke handdrukken vermeden. In plaats van handdrukken tikten ze elkanders schoenen tegen elkaar.