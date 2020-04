Erehaag voor aan corona overleden ziekenhuis medewerker Ram Ramrattan (60)

In Rotterdam is dinsdagmiddag op een indrukwekkende manier afscheid genomen van de 60-jarige ziekenhuis medewerker Ram (Sona) Ramrattan. Hij werkte 27 jaar op de afdeling Radiologie van het Erasmus MC en zou buiten het ziekenhuis besmet zijn geraakt door het coronavirus dat hem het leven kostte.

Met een zacht applaus werd de in Suriname Rotterdammer uitgeleide gedaan. Een voor een legden medewerkers bloemen op de motorkap van de rouwwagen neer.

Het was een emotioneel afscheid, voor de medewerkers die zelf al zo lang onder moeilijke omstandigheden werken. Maar vooral voor de familieleden die in de rouwstoet volgden, aldus het Algemeen Dagblad.

In het filmpje hierboven is te zien medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam met gepaste afstand een erehaag vormden voor hun aan corona overleden collega.