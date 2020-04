McDonald’s Suriname bedankt werkers in zorgverlening voor inzet

De afgelopen weken heeft McDonald’s Suriname ook op hun eigen manier werkers in de zorgverlening bedankt voor hun inzet in de strijd tegen het coronavirus. Het bedrijf heeft zorgverleners in verschillende ziekenhuizen als dank voorzien van een complete meal met drank.

Ladies talk, een Surinaamse Facebook groep die zich bezig houdt met uplifting van de Surinaamse vrouw, had eind maart ook zorgverleners in Suriname in het zonnetje gezet. De vrouwen hadden toen ook het initiatief genomen om diverse organisaties te voorzien van eten en drinken.

Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft vorige week woensdag ook haar personeel van de Intensive Care (IC) in het zonnetje gezet. Het ziekenhuis in Paramaribo bracht ook op hun eigen manier hulde aan de mensen die dag en nacht klaar staan om COVID-19 patiënten te behandelen en te verplegen.

In de verschillende landen over de hele wereld zetten steeds meer overheden, bedrijven, organisatie en maatschappelijke groepen zorgverleners op hun eigen manier in het zonnetje, als dank voor hun optimale inzet in de strijd tegen het coronavirus.