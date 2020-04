Burger zelf ook schuldig aan escalatie incident met schietende agent

De politie in Suriname heeft dinsdagmiddag uitgebreider gereageerd op onderstaand filmpje, waarin te zien is hoe een burger op de openbare weg geslagen wordt en een agent in de lucht schiet met zijn wapen. Duidelijk is geworden dat de 20-jarige autobestuurder Delvano P. een grote bijdrage heeft geleverd aan de escalatie van dit incident.

Hoofdinspecteur Humphrey Naarden vertelde dinsdag in het programma Bakana Tori op SRS dat het allemaal begon toen de bestuurder op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat staande gehouden werd door de politie. Hij zou zonder kentekenplaat aan de voorzijde hebben gereden.

Volgens Naarden heeft de bestuurder de politie eerst uitgescholden en daarna ook met de dood bedreigd. Hij stak daarbij ook zijn middelvinger naar ze. Vervolgens heeft hij een van de politieagenten gestoten en ook zijn uniform gescheurd. Er heeft zich daarvoor duidelijk meer afgespeeld dan te zien is in het fragment, aldus Naarden.

De man maakte zich schuldig aan wederspannigheid toen hij zich met geweld verzette tegen de ambtenaar die werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van zijn functie. Daarop besloot de agent zijn wapen te trekken en in de lucht te schieten. Naarden geeft aan dat dit schieten niet nodig was.

De zaak is volgens de Surinaamse hoofdinspecteur in behandeling en er zullen door de leiding van de politie disciplinaire maatregelen getroffen worden tegen deze agent. Delvano P. zal ook gestraft worden. Hij is in verzekering gesteld door de politie ter zake wederspannigheid, mishandeling, vernieling en bedreiging.