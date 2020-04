VIDEO: Wayne Telgt na bijna vier maanden weer aan het werk

Presentator Wayne Telgt is na bijna vier maanden weer aan het werk gegaan. Hij raakte in december 2019 in opspraak toen hij door de politie werd ingesloten op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje in Suriname.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd sprak het Hof in zijn beschikking van een zogenoemd ‘grensgeval‘ waarbij onduidelijk is of er enig seksueel contact is geweest tussen Telgt en de minderjarige toen ze nog geen zestien jaar was.

Tegenover de krant wenst Telgt niet in te gaan op het juridische en inhoudelijke van deze zaak. Dat laat hij over aan zijn advocaat, maar ontkent wel dat er seksueel contact met het meisje is geweest.

Telgt was afgelopen woensdag terug in het TV programma ‘To The Point‘ van Apintie. Voorafgaand aan het programma nam hij even tijd om Apintie te bedanken dat hij terug mocht komen en bood zijn verontschuldigingen aan: