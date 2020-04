Tiener (14) ingesloten voor diefstal en beroving

De 14-jarige verdachte M.P. is op dinsdag 7 april door een burger aangehouden kort nadat hij de zaktelefoon van een winkelierster beroofd had. De tiener werd vervolgens door de burger overgedragen aan de politie van het bureau Leiding.

De zaktelefoon is op M.P. gevonden en in beslag genomen. De aanhouding van de tiener heeft geleid tot het oplossen van een rijwiel diefstal gepleegd eerder op dezelfde dag. Het rijwiel was gestolen voor de winkel waarin M.P. de beroving gepleegd had. Ook het rijwiel is terug gevonden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is M .P. ingesloten. De politie van de afdeling Jeugdzaken in Suriname is belast met het strafrechtelijk onderzoek tegen hem.