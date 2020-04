Wederom plaat onder Coppenamebrug losgeraakt

Er is wederom een plaat onder de Coppenamebrug in Suriname losgeraakt. Gezien de onstane onveilige situatie, hebben de autoriteiten een gedeelte van de rijbaan aan de zijde van de losgeraakte plaat afgesloten. Hoe de plaat los is geraakt is nog onduidelijk.

Leroy Doorson, coördinator OWT&C Coronie, zegt aan Waterkant dat dinsdag de losgeraakte plaat weer vastgemaakt zal worden. Hij heeft donderdag met zijn medewerkers poolshoogte genomen op de brug. Besloten is om dinsdag de zaak aan te pakken vanwege de feestdagen.

De vorige keer dat een plaat losraakte was in juli 2018. Toen werd de brug door de Surinaamse autoriteiten tot nader order gesloten voor zwaar materieel. Slechts vrachtwagens, geladen of niet, met rijst en bacove bestemd voor de export, mochten normaal gebruik maken van de brug.

De Coppenamebrug is een brug over de Coppenamerivier, die deel uitmaakt van de Oost-Westverbinding. De brug verbindt de plaatsen Jenny in het district Coronie en Boskamp in het district Saramacca en werd in 1999 geopend, een jaar voor de opening van de Jules Wijdenboschbrug over de Surinamerivier in Paramaribo.