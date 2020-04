Man uit quarantaine Frans-Guyana ontsnapt en Suriname binnen gekomen

Een 52-jarige man, die in Frans-Guyana in quarantaine zat, ontsnapte deze week en kwam vervolgens Suriname binnen. De recherche van Regio Oost heeft hem gisteren na intensief speurwerk in beeld gebracht en laten aanhouden.

De man, James A., werd zaterdag 11 april aangetroffen op een woonadres te Siparipabo in het district Marowijne. De Surinaamse politie schakelde vervolgens het NCCR en het BOG COVID-19 Team in, waarna ze het woonadres aandeden.

James en alle andere huisgenoten werden daarna onder politie begeleiding, naar een quarantaine plek overgebracht voor onderzoek. Intussen is bekend dat James A. niet besmet is met het corona COVID-19 virus.

De politie onderzoekt in samenwerking met de veiligheidsdiensten hier te lande, op welke manier James A. Suriname is binnen gekomen.