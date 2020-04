Drie mannen met buitenboordmotoren aangehouden bij controlepost Stolkertsijver

De politie in Suriname heeft deze week drie mannen aangehouden bij de controlepost te Stolkertsijver. Bij controle in hun voertuig stuitte de politie op drie buitenboordmotoren. Bij ondervraging verklaarde het trio de motoren te hebben gekocht op Albina. Zij konden echter geen bewijs van de aankoop van de motoren overleggen.

Het gaat in deze om een chauffeur en twee inzittenden te weten de 32-jarige bestuurder Orpheo W., Earl J. (33) en Rolenso K.(23). De mannen reden vanuit de richting Marowijne gaande in de richting van Paramaribo, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het vermoeden bestaat dat de drie motoren van misdrijf afkomstig zijn. De drie mannen zijn op dinsdag 7 april door leden van het Regio Bijstand Team Oost aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie.

Deze zaak is in onderzoek bij de afdeling Recherche Oost. De buitenboordmotoren zijn hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen, meldt de politie.