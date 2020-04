ABOP trekker Galibi stapt over naar NDP

Als we het NDP platform Faya Pepre Nieuws (FPN) in Suriname mogen geloven, is dit weekend weer een prominent politiek figuur van een andere partij naar de Nationale Democratische Partij (NDP) overgestapt. Het zou gaan om Jerry Kayamaré, trekker bij de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP).

Volgens FPN zou Kayamaré in een schrijven aan de partij van Ronnie Brunswijk hebben medegedeeld dat hij zijn lidmaatschap van de ABOP per zaterdag 12 april heeft opgezegd. Hij zou dat gedaan hebben “vanwege verbetering van zijn verdere loopbaan en om de gemeenschap beter van dienst te zijn“.

“Intussen heeft Galibi trekker Kayamaré zich aangesloten bij de NDP. Het streven van de NDP is om 2 zetels bij de Surinaamse verkiezingen in mei te halen in Marowijne” aldus FPN.