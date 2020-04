Opnieuw EBS stroompaal zwaar beschadigd na verkeersongeval

Deze stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) raakte zondagmiddag zwaar beschadigd na een verkeersongeval. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gebeurde te Leliëndaal in het district Commewijne.

Volgens de eerste informatie verloor een autobestuurder de controle over het stuur en ramde de paal, waarna deze dwars over de weg viel. De weg was hierdoor niet meer toegankelijk voor mensen die reden vanuit Alkmaar richting Nieuw-Amsterdam en terug.

Door het ongeval kwam de buurt ook zonder stroom te zitten. Reparateurs van de EBS moesten ter plaatse komen om de stroompaal met transformator te repareren.