Arena Master Challenge online schaaktoernooi voor Suriname

Na de succesvolle Arena Battle #1 online schaaktoernooi, waar Pratul Panchoe kampioen van werd, vroeg het schaak minnend publiek naar een vervolg. Na evaluatie heeft de organisatie gemeend om nu een maandelijkse Arena Master Challenge te organiseren. Iedere vrijdag, steeds om 20:00u, wordt een Arena Master toernooi afgewerkt. Het eerste toernooi wordt vandaag afgewerkt, de inschrijving staat nog open.

Aan het eind van de maand worden de punten van alle toernooien middels een grand-prix systeem bij elkaar gezet om te bepalen wie de Arena Master van de maand geworden is. Het Arena Tournament format wordt gehanteerd, waarbij de schaker die de meeste punten binnen 60 minuten scoort tot winnaar wordt uitgeroepen. Het speeltempo is 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Momenteel is het moeilijk voor schaakclubs om bijeenkomsten te organiseren i.v.m. het besmettingsgevaar van COVID-19. Met behulp van internet is het alsnog mogelijk om onze schakers in contact met elkaar te brengen. Het toernooi zal volledig op Lichess.org afgewerkt worden. Dit is een gratis en open-source schaakplatform welke door vrijwilligers en donateurs in stand wordt gehouden. Hierop worden dagelijks meer dan een miljoen wedstrijden gespeeld door schakers overal ter wereld. Heel wat van onze Surinaamse schakers en verenigingen zijn intussen ook aangesloten op Lichess.

Het toernooi is open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van SRD 1200. De Arena Master van elke maand ontvangt een prijs van SRD 150. Na ieder kwartaal wordt de eindrangschikking opgemaakt. De winnaar ontvangt SRD 300, de 2e plaats SRD 125, de 3e plaats SRD 75, beste Dame SRD 100, beste U18 SRD 100 alsook medailles voor de beste U16, U14 en U12 jongens en meisjes. Voor meer informatie en deelname: https://athenachess.com .