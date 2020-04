Korps Politie Suriname: ‘Journaliste slaat plank mis met artikel’

Opnieuw heeft het Korps Politie Suriname een bericht naar buiten gebracht naar aanleiding van het volgens haar onjuist artikel over inspecteur Gentle in Dagblad Suriname. Dit nadat de schrijfster van het artikel beweerde dat er door haar geen belofte was gemaakt om een rectificatie te plaatsen.

Het hoofd van de afdeling Public Relations had de journaliste Saskia Bandhan eergisteren opgebeld en haar gevraagd om de volgende dag, donderdag 9 april van dit jaar, een rectificatie daaromtrent te plegen en dat die rectificatie op de voorpagina van de krant te plaatsen. Bandhan deed de belofte dat zij de rectificatie zou plegen zoals gevraagd was.

Door die positieve opstelling van mevrouw Bandhan werd vanuit de politie besloten om alvast, via haar website, publiekelijk aan te geven dat het hoofd van de afdeling Public Relations KPS een goed telefonisch gesprek met haar had en dat zij beloofd had een rectificatie te plegen, aldus de Surinaamse politie.

“Wat schept onze verbazing als mevrouw Bandhan enkele uren daarna belt met de afdeling om aan te geven dat de leiding van Dagblad Suriname besloten heeft om geen rectificatie te plegen omdat het blad over onderliggende stukken beschikt waaruit het tegendeel blijkt. De politie wil graag die onderliggende stukken zien waaruit blijk, dat inspecteur Gentle op bezoek is geweest bij de in verzekering gestelde politieman” meldt het KPS.

De politie vervolgd:

“Verder plaatst Dagblad Suriname het artikel in kwestie online de dato 8 april 2020. Daarbij wordt in de laatste zin van het ‘online’ artikel het volgende aangegeven: “In tegenstelling tot wat het KPS beweert heeft de verslaggeefster van dit artikel nooit beloofd dat zij een rectificatie zal plegen van dit artikel“.

“Dit is weer een grove leugen. Het schijnt dat de verslaggeefster en de leiding van haar krant niet instaat zijn de volwassenheid op te brengen om toe te geven dat zij een fout hebben gemaakt maar in stede daarvan op de proppen komen met halve waarheden en hele leugens.

Waarschijnlijk is de verslaggeefster Bandan zo naïef dat zij niet begrijpt dat door deze deels leugenachtige artikel zij het imago van inspecteur Gentle zowel binnen de politie organisatie als in zijn privé schade kan toebrengen” besluit het KPS.