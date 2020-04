Onderwijslessen vanaf komende week op beeldbuis

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is in de afgelopen drie jaar bezig geweest met de voorbereiding van Be-Streaming binnen het lager onderwijs.

Het gaat hierbij om het creatief verzorgen van de lessen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. Woensdagavond was er een verslag van de voorbereiding te zien op de kanalen 8.3. en 8.4.

Deze uitzending is vooruitlopend op de lessen die het ministerie vanaf de komende week zal vertonen via de televisie. Vanaf volgende week zullen de Be-Streaming lessen aanvangen in Suriname.

Over deze manier van afstandsonderwijs zal nog nadere informatie volgen, meldt het ministerie.