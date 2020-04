St. Vincentiusziekenhuis brengt hulde aan Intensive Care personeel

Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) in Suriname heeft woensdag haar personeel van de Intensive Care (IC) in het zonnetje gezet. Het ziekenhuis in Paramaribo bracht zo hulde aan de mensen die dag en nacht klaar staan om COVID-19 patiënten te behandelen en te verplegen.

“IC personeel SVZ – Onze ware helden. Wij zijn trots op jullie” was te lezen op een spandoek dat het ziekenhuis had opgehangen (foto). De artsen en verpleegkundigen van het IC-team staan in de frontlinie van de zorg aan de COVID-19 patiënten en stappen iedere dag weer onbevreesd de IC-ruimte binnen.

Algemeen directeur Manodj Hindori van het SVZ is enorm trots en dankbaar voor deze inzet van het IC personeel van zijn ziekenhuis en van de andere ziekenhuizen. Hij vindt dat zij eigenlijk hulde van de totale samenleving moeten krijgen, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Eerder had ook Volksgezondheid-directeur Cleopatra Jessurun de inzet van de frontlinie zorg- en hulpverleners gewaardeerd. “De frontlinie die voor de samenleving misschien onzichtbaar is, werkt dag en nacht keihard tijdens deze COVID-19 epidemie. Wat u ziet hier op de teller en wat u hoort tijdens de persconferentie, is maar een schets van wat er de hele dag gebeurt” zei ze: