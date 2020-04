Volkgsgezondheid ontvangt beschermingsmiddelen tegen coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid heeft van Alibaba, het mega online shopping bedrijf in China een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen via de Chinese Ambassade in Suriname ontvangen. Dit ter ondersteuning van de acties tegen het verder verspreiden van het COVID-19 virus. De overhandiging van de middelen vond plaats op maandag 6 april op het ministerie. De donatie bestaat uit 2 beademingsapparaten, 30.000 chirurgische mondmaskers en 2000 COVID-19 testen. Minister Antoine Elias is zeer ingenomen met de geste, vooral vanwege de vriendschappelijke relatie die Suriname heeft met China.

De Chinese Ambassadeur in Suriname, Liu Quan, benadrukte dat hij de Surinaamse minister van Volksgezondheid heeft geobserveerd en moet zeggen dat de regering een goede job doet in de bestrijding tegen het COVID-19 virus. Hij is verder van mening dat de vriendschappelijke band die China en Suriname hebben, één is van reciprociteit. Suriname heeft de Chinese regering met beschermingsmiddelen bijgestaan in hun strijd tegen het COVID-19 virus en dit doet de Chinese overheid op haar beurt ook naar de Surinaamse regering toe.

Suriname en China zijn solidair in de strijd tegen het virus en de relatie is er een van gemeenschappelijk vertrouwen en ondersteuning, aldus ambassadeur Liu Quan. De Chinese ambassadeur zei met deze geste hun dankbaarheid en solidariteit aan de Surinaamse regering te willen tonen. De Chinese vereniging in Suriname, Surinamese Chinese United Association (SCUA), toonde ook haar solidariteit. Zij overhandigden ook enkele persoonlijke beschermingsmiddelen aan het ministerie.

SCUA-voorzitter Li Xue Xiong, zei dankbaar te zijn voor de ondersteuning die de Surinaamse regering heeft gegeven aan China in de strijd tegen het COVID-19 virus en willen op hun beurt als Surinaamse Chinezen ook een bijdrage leveren aan de strijd tegen het virus in Suriname. De donatie van SCUA bestaat uit 9500 mondmaskers en 50 coveralls.