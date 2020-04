‘Dagelijks 15 tot 20 verdachte COVID-19 gevallen gemeld in Suriname’

In Suriname worden er dagelijks 15 tot 20 verdachte COVID-19 gevallen gemeld. Maar tot nog toe is geen enkele van deze testen positief geweest, meldt Volksgezondheid-directeur Cleopatra Jessurun.

Dagelijks rukt de ambulancedienst van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) 15 tot 20 keer uit voor de controle van vermoedelijke COVID-19 gevallen. Na afstemming met de infectioloog wordt besloten als de persoon getest zal worden op COVID-19.

De RGD rukt uit met een ambulance omdat meteen medische zorg moet worden aangeboden aldus Jessurun.

Het aantal positief op het coronavirus geteste mensen in Suriname is volgens de covid-19 website nog steeds 10. In quarantaine zitten er 179 mensen thuis en 127 in een overheidslocatie.