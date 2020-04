Crèches en peuterscholen blijven langer gesloten in Suriname

Overheids en particuliere crèches en peuterscholen zullen tot nader order gesloten blijven. Voor wat betreft de crèches die vallen onder het beheer van een ziekenhuis wordt er een uitzondering gemaakt. Tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam afgelopen maandag, zei minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dat er wat onduidelijkheid is ten aanzien van de maandelijkse betaling aan de Surinaamse opvanginstellingen.

Op een eerder moment was aangegeven dat de crèches over de maand maart, de helft van de maandelijkse betaling moeten restitueren aan de ouders/verzorgers. Het ministerie bedoelt hiermee niet dat de ouders/verzorgers geld terug moeten gaan halen bij de crèche of peuterschool. Aan hen wordt gevraagd om ten aanzien van de restitutie, nadere afspraken te maken met de houders van de crèches/peuterscholen.

Over de maand april en de maanden daarna worden de ouders gevraagd om met de houders van de crèches/peuterscholen in conclaaf te blijven, totdat de regering komt met andere maatregelen (indien de crisis aanhoudt en of verergerd). Het is van belang dat de maandbijdrage normaal wordt betaald.

Afhankelijk van wat de crèche of peuterschool blijft aanbieden komen sommige kosten weg te vallen. “Maar ook hier geldt dat u als ouder daarover nader afspreekt met de leiding van de crèche of peuterschool van uw kind’’, aldus Misiekaba. De bewindsman vraagt de medewerking van aangemelde crèches en peuterscholen bij het Bureau Opvanginstellingen, omtrent het exercitieplan welke momenteel wordt uitgevoerd.