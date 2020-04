Drie COVID-19 patiënten in Suriname genezen verklaard

Drie eerder positief geteste COVID-19 gevallen in Suriname zijn officieel genezen verklaard. Het drietal is geïsoleerd nadat hun status bekend werd. Het drietal is continu gemonitord tijdens de infectieperiode meldt de officiële Surinaamse COVID-19 website.

Deze personen zijn ontslagen, nadat gebleken is dat zij volledig genezen zijn en aan de gestelde criteria voldoen. Tijdens de persconferentie onder leiding van het Nationaal COVID-19 Management Team op woensdag 8 april zal uitgebreid ingegaan worden hierop.

