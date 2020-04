Ondanks de avondklok in Suriname is er afgelopen nacht toch een steekpartij met dodelijke afloop geweest. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een man is doodgestoken in het politieresort Santodorp.

De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. De steekpartij vond plaats in de nacht van zondag op maandag. De Surinaamse politie heeft het lijk in beslag genomen.

Later meer.