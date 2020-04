Minister roept jong Suriname op zich te houden aan corona regels

De Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, roept jong Suriname op zich te houden aan de gedragsregels om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Ook hij houdt zich aan de maatregelen.

“A siki dis no sabi gangsters, a no sabi gudu sma, a no sab blaka sma. Ai kis’ ala sma gewoon. No tek don don kans nanga yu libi” zegt Akiemboto. Hij verwijst ook naar de westerse landen met maximale medische zorg, waar toch duizenden zijn dood gegaan aan het coronavirus.

“Dat willen wij in Suriname niet. God helpe ons dat het aantal besmettingen niet toeneemt in Suriname. En dat moeten we zo houden. Stoer doen is niet nodig” aldus de minister.

Eerder deede de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, ook een verzoek aan de samenleving om thuis te blijven en de voorgeschreven maatregelen op te volgen. Dit omdat Suriname slechts 30 Intensive Care plekken heeft: