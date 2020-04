Personeel hoofdstembureaus van alle districten getraind

De districtscommissarissen die begin maart zijn beëdigd als voorzitters van het hoofdstembureau in hun district zijn deze week samen met alle leden van het hoofdstembureau getraind. De voorzitters en hun leden hebben een belangrijke taak te vervullen bij de kandidaatstelling op 9 april. Tijdens de training is de nadruk gelegd op de taken en bevoegdheden van de hoofdstembureaus in Suriname.

De trainingssessies zijn gehouden op 30 en 31 maart en 1 april in het Performance & Event Venue (oud Flamboyant Park). Op de eerste dag werden leden van de hoofdstembureaus van Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini getraind gevolgd door Saramacca, Commewijne, Para en Sipaliwini op dag 2. De trainingssessie is afgesloten met de hoofdstembureaus in de districten Coronie, Nickerie, Paramaribo en Wanica. Tijdens de training kregen de participanten een handleiding, hoe zij tijdens de verkiezingen en bij de kandidaatstelling op 9 april te werk moeten gaan. De trainers zijn inhoudelijk ingegaan op de aspecten: politieke democratie, kiesregeling, verkiezingsorganen en de werkzaamheden van de hoofdstembureaus.

Volgens trainer Robby Raghoe is het belangrijk dat de voorzitters zich houden aan de kiesregeling, het kiesbesluit en de grondwet. Ook zaken over volmacht en de instructies hoe te handelen met visueel beperkten, zijn opgenomen in de Surinaamse kiesregeling. Personen die op vakantie zijn in een ander land en toch willen stemmen, kunnen helaas niemand machtigen om voor hen te laten stemmen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor leden van de gewapende machten die buiten hun kiesdistrict moeten werken op de dag van de verkiezingen. Dit geldt ook voor leden van de stembureaus en hoofdstembureaus die buiten hun kiesdistrict moeten werken.

Trainer Maya Fokké-Manohar is ingegaan op het het proces dat gevolgd wordt bij de kandidaatstelling en wanneer kandidaten geschrapt worden van de lijsten. “Het zijn kandidaten die geen bewilligingsformulier hebben ingediend, indien meer kandidaten op de lijst voorkomen dan er zetels aanwezig zijn. Dat is aangegeven in artikel 42, lid 2 van de kiesregeling, indien een kandidaat voorkomt op een kandidatenlijst van een kiesdistrict waar hij niet woont”, aldus Fokké-Manohar.