Foto’s: Nieuw kinderwaterpark in dierentuin Suriname bijna af

Het nieuwe kinderwaterpark in de Paramaribo Zoo is bijna af. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het park in Suriname, dat voorzien zal worden van nagemaakte rotsformaties, glijbanen en heuvels. Ook komt er een namaak Ark van Noah.

Het zwembad, dat wordt betaald door de regering van Marokko, is vooral bedoeld om de kinderen tegemoet te komen. Het ontwerp van het pretpark is in handen van Hesdy Mertowirio, die gespecialiseerd is in het namaken van rotsformaties en boomstronken.

Hij maakt bij het pretpark gebruik van het thema Werehpai, de rotsformaties op Kwamalasemutu en probeert deze zoveel mogelijk na te bootsen.

Hieronder enkele foto’s: