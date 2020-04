Kredietwaardigheid van Suriname door Standard & Poor’s verlaagd

Ratingsbureau Standard & Poor’s heeft woensdag aangegeven dat de kredietwaardigheid van Suriname is gedowngrade van ‘B’ naar ‘CCC+. Daarnaast heeft het bureau een negatief vooruitzicht toegekend aan deze kredietwaardigheid.

Standard and Poor’s heeft Suriname op de downgrade lijst geplaatst, vanwege minder goede vooruitzichten om externe financiering te kunnen verkrijgen. Ze verwijst daarbij ook naar de economische effecten van de huidige corona pandemie en de daling van de olieprijzen, die de bestaande overheidstekorten en financieringsbehoeften negatief zullen beïnvloeden.

De Surinaamse regering heeft woensdag meteen gereageerd op de downgrade en zegt dat ze zich niet uit het veld slaan door de wereldrecessie en de downgrade van rating agencies zoals Standard & Poor’s.

“De voorbereiding voor een nationaal crisisplan om de economische effecten van COVID-19 aan te gaan is in vergevorderd stadium. Daarbij is belangrijk dat de handen ineen geslagen worden, omdat niemand anders dan het Surinaamse volk de verliezer zal zijn van deze pandemie” aldus de overheid.