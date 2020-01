Kinderwaterpark in Paramaribo Zoo krijgt gestalte

Een nieuw op te zetten Kinderwaterpark in de Paramaribo Zoo krijgt steeds meer gestalte. Gisteren, woensdag 15 januari, werd de vloer voor het zwembad gestort. Het waterpark in Suriname zal voorzien worden van nagemaakte rotsformaties, glijbanen en heuvels. Ook komt er een namaak Ark van Noah.

Het ontwerp van het pretpark is in handen van Hesdy Mertowirio, die gespecialiseerd is in het namaken van rotsformaties en boomstronken. Hij maakt bij het pretpark gebruik van het thema Werehpai, de rotsformaties op Kwamalasemutu en probeert deze zoveel mogelijk na te bootsen.

First lady Ingrid Bouterse-Waldring vanuit wiens bureau het initiatief tot de bouw van deze accommodatie is genomen, is tevreden met de vorderingen. De presidentsvrouwe zegt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat vanwege de financiële crisis de Surinaamse overheid het moeilijk had om instanties te subsidiëren.

Haar bureau liet toen de gedachten gaan over mogelijkheden waarmee de dierentuin meer inkomsten zou kunnen genereren. Zo ontstond het idee om een pretpark in de Zoo neer te zetten.

Het zwembad is vooral bedoeld om de kinderen tegemoet te komen. De bedoeling is dat het project in maart wordt opgeleverd.