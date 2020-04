In buitenland gestrande reizigers moeten zich verplicht (her)registreren

De Surinaamse overheid heeft zojuist bekend gemaakt dat Surinaamse ingezetenen die gestrand zijn in het buitenland en terug naar Suriname willen, zich verplicht moeten (her)registreren op de COVID-19 website. Dat kan via de volgende link: https://covid-19.sr/registratie-repatriering-surinamers-en…/

Alle terugkerende reizigers gaan in verplichte quarantaine en er wordt een contract getekend. Momenteel zijn er meer dan 215 overheidsquarantaine plekken om personen op te vangen. Deze locaties zijn reeds gescreend en goedbevonden door het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om hotels en guesthouses.

De repartieringsvluchten zullen worden uitgevoerd onder toezicht van de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid. De nabij 100 in Brazilië (Belem) gestrande Surinaamse reizigers zijn gisteren teruggekeerd naar Suriname.

Over de repatriatie uit Nederland is nog niet veel bekend, omdat de overheid nog niet zo ver is. Dit zei vice-president Ashwin Adhin gisteren tijdens covid-19 persconferentie.