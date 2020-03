Toch tien personen nu positief getest op COVID-19

Er zijn toch 10 personen in Suriname positief getest op het coronavirus in Suriname. Dat blijkt uit een update van de officiële COVID-19 website. Daar staat de teller sins kort op 10 positieve besmettingen.

Dinsdagmiddag werd nog gesproken van 9 patiënten. Ook was er een gerucht over een 10e patiënt, maar dat werd op de dagelijkse persconferentie van de regering met klem tegengesproken door BOG directeur Bromet.

Nu blijkt dat er dus toch een 10e patiënt is. Er is nog weinig bekend over deze persoon.