In rivier aangetroffen tweede lichaam ook van vrouw die van brug sprong

Het ontzielde lichaam, dat afgelopen zondag werd ontdekt in de Surinamerivier, is ook van een vrouw die vanaf de Bosje brug sprong. Het is de tweede vrouw in één week die van de Bosje brug in Suriname is gesprongen.

Vorige week dinsdag sprong Naomi K. van de brug nadat zij daar was afgezet door een familielid om te trimmen. Haar lichaam werd donderdag terug gevonden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw van het tweede geval, in de nacht van zaterdag op zondag vanaf de brug het water in zou zijn gesprongen.

Haar ontzielde lichaam werd zondagmiddag ontdekt door een visser. Hij waarschuwde de politie waarna het lichaam door de Maritieme Politie uit de rivier is gehaald.

Het lijk werd positief geïdentificeerd door de familie en is inmiddels afgestaan aan nabestaanden voor de begrafenis.