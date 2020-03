Inheemsen barricaderen vliegveld na landing vliegtuig uit Paramaribo

Granman Ipomadi Pelenapin der Wayana Inheemsen is niet te spreken dat een lokale vliegmaatschappij, ondanks een vliegverbod naar het binnenland, mensen uit Paramaribo heeft vervoerd naar het Inheemse dorp Kawemhaken ook wel bekend als Anapaikë. De dorpelingen hebben woedend gereageerd op de landing en hebben naar aanleiding daarvan de Lawa Anapaike Airport in Suriname gebarricadeerd.

Er zouden met de vlucht van donderdag 26 maart 2020 zeker vijf personen uit Paramaribo zijn afgezet op de airstrip van het Inheems dorp Kawemhaken, ondanks een vliegverbod naar het binnenland. Het stilleggen van het binnenlands vliegverkeer door de overheid is een van de maatregelen om spreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Pelenapin heeft in een videoboodschap iedereen opgeroepen de maatregelen, ter voorkoming van verder spreiden van het levensgevaarlijk virus, strikt op te volgen. “Wat het vliegveld van Lawa betreft, we sluiten het vanaf vandaag, omdat we niet ziek willen worden,” aldus het stamhoofd. Hij zegt dat er uitzondering daarop geldt voor transport van goederen en medicamenten. Er is vooralsnog geen dispensatie voor het personenverkeer.

“We hebben het dorp gesloten voor buitenstaanders. Er komt niemand Kawemhaken in en er gaat niemand het dorp uit. Onze gezondheid is ons dierbaar,” aldus de granman verder. Hij zegt dat de ‘lockdown’ van de stam geldt tot nader order. De dorpelingen mogen ook niet naar Paramaribo afreizen schrijft NII.

Gisteren, is in overleg met de Franse Wayana en de Franse overheid, besloten de Lawa rivier tot nader orde af te sluiten. Deze maatregel zal vandaag 30 maart ingaan. Het geldt voor iedereen die woont of werkt in het gebied. Besloten is dat de Franse militairen het verbod gaan handhaven en ook boetes gaan uitdelen bij overtreding zegt de Granman in onderstaand filmpje:

