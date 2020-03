Politie na incidenten afgelopen nacht: ‘hard optreden tegen overtreders!’

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist laten weten dat ze hard zal optreden tegen overtreders van de avondklok. De afgelopen nacht zijn er incidenten geweest waarbij burgers die zich zonder noodzaak, op of langs de openbare wegen bevonden weigerachtig waren om het bevel van de politie op te volgen.

De politie vraagt aan dat deel van de burgerij om dit wangedrag achterwege te laten. De politie zal niet schromen om binnen de wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen die burgers die de openbare orde, veiligheid en gezondheid in Suriname in gevaar brengen.

Men moet rekening mee houden dat de overheid de maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk blijkt te zijn.

De politie vraagt ten overvloede dat iedereen zich houdt aan de partiële “Lockdown” van acht uur in de avond tot en met zes uur in de ochtend die momenteel van kracht is in geheel Suriname.

“Blijf thuis als u niets op straat te zoeken heeft” zegt de politie.