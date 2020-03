Bestuurder verliest controle over stuur en eindigt met auto in goot

Zondagmiddag was het weer zover; de bestuurder van deze personenwagen verloor de controle over het stuur en kwam met zijn voertuig in de goot langs de weg terecht. Het eenzijdig ongeval vond plaats aan de Vierkinderenweg in Suriname.

De bestuurder reed in de middag rond 17.00u over de Vierkinderenweg komende vanuit de Indira Gandhiweg. Bij het beschrijven van een bocht ging het mis. De bestuurder verloor de controle over het stuur en eindigde in de goot.

Het ongeval vond niet ver van de Magentakanaalweg plaats. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zij auto moest door een sleepbedrijf uit de goot getakeld worden.