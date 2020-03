VVD doet historische handreiking aan volk met open volkskandidaatstelling

De voorzitter van de Volkspartij voor Vernieuwing & Democratie (VVD), Alice Amafo, heeft zondag 29 maart in een videoboodschap via de Facebook page van de partij een historische handreiking gedaan aan het Surinaamse volk. Zij heeft aangekondigd dat haar partij een open volkskandidaatstelling heeft voor het volk van Suriname, voor alle 10 kiesdistricten.

Surinamers met het hart op de juiste plaats voor land en volk kunnen zich aanmelden bij de partij, om als kandidaat geplaatst te worden op de lijst van de Volkspartij. Burgers kunnen ook kundige en capabele mensen aanmoedigen om zich aan te melden. De kandidatenlijsten voor RR-, DR- en DNA staan open voor het volk. Op de VVD-kandidatenlijsten komen volgens de voorzitter de kandidaten van het volk te staan.

Amafo beargumenteert dat 70 jaar partijpolitiek het Surinaamse volk niet welvarend heeft gemaakt. Leiders van politieke partijen hebben zich bezig gehouden met van alles en nog wat, behalve met de belangen van het volk. Partijleiders beijveren zich om het land te ontwikkelen, maar laten het volk aan haar lot over.

Partijleiders leren Surinamers om in partijhokjes en etnische hokjes te denken en houden zo het volk verdeeld en zwak. Het zijn de partijbonzen die iedere keer weer winnen, terwijl het volk het kind van de rekening is. Ook het grootste deel van de partijaanhang van de winnende partij is altijd het kind van de rekening. Iedere keer weer begint het volk op punt nul. En daarmee wil de Volkspartij samen met het volk een verandering in brengen. Vandaar de historische handreiking van de partij naar het volk van Suriname toe.

Het is nu de tijd voor alle Surinamers om af te rekenen met partijpolitiek en te kiezen voor een nieuw begin met volkspolitiek. Alleen wanneer het volk als één man staat, zal het volk sterk en onverslaanbaar zijn. Alleen dan zal de focus in politiek Suriname gelegd worden op het welvarend maken van het Surinaamse volk. Wij als volk zullen het zelf moeten doen, aldus de partijvoorzitter. De Facebook-pagina heet Volkspartij voor Vernieuwing & Democratie.