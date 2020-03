VIDEO: Burgerlijke ongehoorzaamheid op diverse plaatsen tijdens eerste dag avondklok

Zondagavond 29 maart 20.00u is de avondklok, als onderdeel van de afgekondigde partiële lockdown vanwege het coronavirus in Suriname, voor twee weken ingegaan. Burgers mogen zich tussen 20.00u ’s avonds en 06.00u ’s morgens niet zonder noodzaak op of langs de openbare weg bevinden. Er was op diverse plaatsen in het land echter sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid, bij voornamelijk jongeren.

De Surinaamse politie heeft samen met de andere veiligheidsdiensten op de verschillende locaties streng moeten optreden tegen de overtreders. Zo hebben zij waarschuwingsschoten moeten lossen (video) en een aantal mensen overgebracht naar de verschillende bureau’s om daar de avond door te brengen. Burgers die zonder een grondige reden na 20.00u toch nog op straat waren werden met een ernstige waarschuwing gesommeerd om via de kortste route naar huis of plaats van bestemming te gaan.

Op social media zijn er ook een tal van video’s opgedoken waarin jongeren zich stoer opstellen en aangeven dat ze gewoon op straat gaan en niemand ze naar huis kunnen sturen. Zelfs barricades werden op enkele locaties geplaatst om hun stoerheid en durf te bewijzen. Enkele geven in de video’s vastberaden aan niet bang te zijn voor de politie. De wetsdienaren worden zelfs uitgedaagd om actie te ondernemen.

Velen reageren verontwaardigd over de groep personen die bewust de maatregel aan hun laars lappen. “Als je dit doet heb je geen druppel manieren noch respect voor het werk van de autoriteiten. Na wiep, den wiep den mek deh kies verstan”, schrijft een docent van een middelbare school.