Man loopt verwondingen op bij steekpartij tijdens dede oso

Een woordenwisseling zaterdag tussen twee mannen bij een dede oso in het dorp Baikuto in het Doewatra-gebied in Suriname is behoorlijk uit de hand gelopen. Tijdens de woordenwisseling raakten de mannen op een gegeven moment slaags met elkaar, waarbij één de andere meerdere keren met een schaar stak in zijn borststreek.

Volgens de politie heeft het slachtoffer zes steekverwondingen opgelopen in zijn borststreek. Hij is door omstanders gebracht naar de plaatselijke polikliniek te Doewatra voor medische behandeling.

De politie van Brokopondo werd geallarmeerd over het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De verdachte werd na het gebeuren in een woning opgehouden door dorpelingen in afwachting op de politie.

Bij aankomst van de politie is de verdachte aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.