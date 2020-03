VIDEO: NDP vergadering gaat door ondanks samenscholingsverbod

Ondanks een onmiddellijk verbod van samenscholing, dat vrijdag door de president van Suriname was afgekondigd, is een bijeenkomst van zijn eigen Nationale Democratische Partij (NDP) zaterdag gewoon doorgegaan. Dat is te zien in onderstaande video.

De partij hield die ochtend een vergadering aan de Mastklimmenstraat (zijstraat Ramgoelamweg) te Latour. Daarbij zouden bezoekers ook niet de veiligheidsvoorschriften, die rondom het besmettingsgevaar van het coronavirus gelden, in acht hebben genomen.

“Toen de president vrijdagavond bekendmaakte dat er geen samenscholing van meer dan 10 personen mag zijn, kon niet iedereen meer worden bereikt om de desbetreffende bijeenkomst af te zeggen” zegt NDP-ondervoorzitter André Misiekaba, tevens coördinator van Latour, in een reactie aan Starnieuws.

Een video van de bijeenkomst werd via Facebook gedeeld en riep veel verontwaardigde reacties op:

Bouterse overtreedt zijn eigen wetten. NDP vergadering in de Ramgoelamweg.Waar is het Corona virus protocol???? Posted by Idris Naipal on Saturday, 28 March 2020

Het verbod van samenscholing is onderdeel van een partiële lockdown in Suriname. Vanavond gaat ook een avondklok in: