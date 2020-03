DAF truck met mini graafmachine komt in goot terecht

In Suriname is een zogenoemde sleep DAF truck maandag in de namiddag, bij een eenzijdig ongeval in een goot terecht gekomen. De redactie van Waterkant.net verneemt dat dit gebeurde toen het voertuig achteruit een inrit op reed.

Het ongeval vond rond iets voor 18.00u plaats te Beekhuizen, Livorno. De vrachtwagen vervoerde een mini poclain (graafmachine) in de bak. Bij het naar achter rijden kwam de achterkant in de goot terecht, waardoor het voertuig schuin kwam te staan.

Niemand raakte hierbij gewond. Het kostte behoorlijk wat moeite om zowel de DAF truck als de graafmachine weer op de weg te krijgen.