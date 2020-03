Vergunningen van koppige buschauffeurs ingetrokken tijdens controle

Ondanks het openbaar vervoer in Suriname door de autoriteiten ingaande zaterdag 21 maart voor een week is stilgelegd, blijkt dat enkele buschauffeurs van de Paramaribo-Lelydorp route normaal rijden. Waterkant.Net verneemt dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie gisteren controle heeft uitgevoerd en vijf vergunningen heeft ingetrokken.

Chauffeurs van de PL-route vragen passagiers deze dagen SRD 10 of 15 voor een rit die gewoonlijk SRD 2,50 kost. Naast de PL-route zijn er gisteren ook controles uitgevoerd op andere routes. De vergunningen die zijn ingetrokken zijn van buschauffeurs die de route PL, PO en PHT onderhouden.

Het openbaar vervoer is stilgelegd als maatregel om verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus tegen te gaan. Ook boottransport ligt stil meldde minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) afgelopen vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. Het besluit komt een dag nadat het busvervoer in Suriname in staking ging.

De regering heeft de maatregel genomen in samenspraak met de Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO), het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) NV en de Vereniging Boothouders van het District Commewijne (VBDC).