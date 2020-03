VIDEO: Drukte bij cambio om nog snel hoge koers te pakken voor valuta

Bij deze cambio te Magentakanaal stonden autobestuurders maandag in een lange rij om nog snel vreemde valuta tegen een hoge koers om te wisselen in SRD. Dit nadat zaterdag in Suriname de nieuwe cambiowet in DNA werd aangenomen. Deze bepaald dat een centrale, lagere bankkoers gehanteerd dient te worden bij transacties.

Ondanks veel tegenstand werd de omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren maandag door de president van de Republiek Suriname Desire Delano Bouterse bekrachtigd.

Ook bij andere cambio’s ontstond maandag een grote toeloop van klanten. Die probeerden hun euro’s en us dollars tegen de nog hoge koers om te wisselen, voordat de wet in werking treedt.