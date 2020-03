Politie vindt en vernietigt circa 150 marihuana planten te Atjoni

Onlangs ontdekte de Surinaamse politie na uitgewerkte informatie een marihuana aanplant te Atjoni, aan de linkeroever van de Boven-Suriname. Het betrof een terrein met ongeveer 150 planten meldt het Korps Politie Suriname (KPS) vandaag.

De Narcotica Brigade heeft deze marihuana aanplant in de eerste week van maart samen met de politie van Atjoni vernietigd. Op bovenstaande foto die door het KPS werd verspreid is te zien dat de aangetroffen marihuana planten in brand zijn gestoken.

De informatie werd vandaag gedeeld door de Surinaamse politie.