Geen verkoop meer op markt aan de Jodenbreestraat

Afgelopen zaterdag was het nog druk op de geïmproviseerde markt aan de Jodenbreestraat in Suriname, maar dat is nu voorbij. Districtscommissaris (dc) Nerkust heeft gisteren op de speciale Covid-19 persconferentie aangegeven dat marktventers daar niet meer mogen verkopen.

De verkoop aan de Jodenbreestraat kwam nadat de grote Centrale Markt in Paramaribo werd gesloten, omdat daar circa 3.000 marktventers actief zijn. Kleinere markten zoals de Kwattamarkt, de markt te Leiding en die aan de Indira Gandhiweg mogen open blijven zegt de dc.

Ook de Waterkant gaat deels op slot: vanaf zondagavond om 18.00 uur is de Waterkant niet meer de hele dag open. De bekende ontspanningsplek aan de overkant van de Centrale Bank van Suriname zal tot nader order van zes uur ‘s avonds (18.00u) tot zes uur ‘s morgens (06.00u) gesloten zijn.

De samenleving wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven en de hygiënische voorschriften in acht te nemen. De dc benadrukte ook dat activiteiten met tourbussen zijn verboden en dat huisfeestjes en huwelijken naar een later tijdstip moeten worden uitgesteld.

Afgelopen weekend gaf de politie bezoekers van een huwelijksfeest hierom een waarschuwing: