‘Jaloerse vrouw verspreidt naaktfoto’s jongedame via Facebook’

Een 20-jarige jongedame in Suriname is onlangs het slachtoffer geworden van een vervelende actie gepleegd via nep-Facebook accounts. Daarbij werden naaktfoto’s van haar verspreidt via nep-accounts op het sociale netwerk. Het slachtoffer beweert dat een jaloerse dame hierachter zou zitten, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Ze zou die jaloerse dame in kwestie een keer hebben ontmoet toen ze was gaan ‘chillen’ aan de Wilhelminastraat. Daarbij was ze door een jongeman thuis opgehaald en weer afgezet. Ze denkt dat de dame waarschijnlijk een relatie heeft met die jongeman en jaloers was dat ze door hem is opgehaald en afgezet, schrijft de krant.

Hoe die jaloerse vrouw dan aan haar foto’s is gekomen, maakt de krant niet duidelijk.

Het slachtoffer werd over het verspreiden van de foto’s via Facebook getipt door haar ex-vriend. Ze heeft bij de politie aangifte gedaan van het verspreiden van haar naaktfoto’s.