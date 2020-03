Weggelopen tieners van 16 en 13 kraken woning om daar seksdiensten aan te bieden

Een hele bizarre zaak in Suriname. Daar heeft de politie de 16-jarige B.B. en de 13 jarige- C.O. aangehouden omdat zijn een woning van een derde gekraakt zouden hebben. Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de meisjes enkele weken terug van huis zijn weggelopen. Het vermoeden bestaat dat zij aan commerciële seks deden in het huis omdat in de avonduren verschillende mannen ter plaatse verschenen.

De twee zijn op woensdag 18 maart door de politie van het bureau Latour aangehouden ter zake overtreding van artikel 411a van het Surinaams Wetboek van Strafrecht, dat praat over bezetting van gebouw of grond van derden. De meisjes hielden de woning van een mevrouw bezet. Zij zit momenteel in het buitenland. Een zus van de eigenaresse van de woning deed aangifte bij de politie. De meisjes waren de woning binnen gedrongen nadat zij een toegangsdeur geforceerd hadden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de meisjes in verzekering gesteld door de politie. Vervolgens bracht de politie de moeder van het 16 jarig meisje in beeld. Haar moeder verklaarde het volgende aan de politie. Dat haar dochter het tot een gewoonte heeft gemaakt om van huis weg te lopen. Voorts dat zij geen aangifte van vermissing heeft gedaan toen haar dochter de laatste keer van huis is weggelopen.

Met betrekking tot de 13 jarige is gebleken dat zij vanuit ons buurland Frans-Guyana illegaal Suriname is binnen gekomen. Van haar is hoogstwaarschijnlijk ook geen aangifte van vermissing gedaan bij de politie. De politie van de afdeling Jeugdzaken is belast met het verder onderzoek in deze zaak.