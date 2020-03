Landbouwer gewond geraakt door schot uit ‘setigon’

Een landbouwer in Suriname, die vanmorgen op weg was naar zijn kostgrond, is gewond geraakt door een schot uit een geweer. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een schot uit een zogenoemde ‘setigon’, een val die men zet om op wild te jagen.

Deze val wordt gezet met behulp van een gespannen jachtgeweer waarbij een stuk touw bevestigd wordt aan de trekker van dat wapen. Wanneer een dier tegen dat touw aankomt gaat dat wapen af en wordt het dier dodelijk geraakt.

Het geval heeft zich afgespeeld te Boven-Suriname in de omgeving van Djumu. De gewonde man werd met het vliegtuig overgebracht naar Paramaribo waarna hij werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De politie heeft de zaak onderzoek en wil daarbij erachter komen wie de setigon heeft geplaatst.