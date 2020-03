Banken in Suriname overwegen sluiting als gevolg van recente wijziging valutawet

Het bedrijfsleven in Suriname is niet te spreken over de omstreden recente wijzigingen van de cambiowet. De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) overweegt zelfs een sluiting van de banken, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is kritisch en noemt de coalitie in het parlement onbetrouwbaar.

De VSB noemt de wijze waarop deze wet tot stand is gekomen hoogst onfatsoenlijk. “De VSB is gevraagd om commentaar te leveren op een wetsproduct om vervolgens te moeten vernemen dat er een wezenlijk andere wet in behandeling is genomen zonder dat daarover overleg is gepleegd met de belangrijkste stakeholders. Dat maakt dat de Nationale Assemblee en in deze de coalitie door ons als onbetrouwbaar kan worden beschouwd” aldus de organisatie in een persbericht.

De VSB roept daarom de Surinaamse president Bouterse op om deze wet niet af te kondigen en in overleg te treden met de relevante stakeholders. Wat de bankiers betreft is op dit moment nog niet duidelijk wat hun uiteindelijk standpunt met betrekking tot het sluiten van de bank wordt.

Gisteren ging onderstaand filmpje van jurist Karg, waarin hij het heeft over de gevolgen van de wijzigingen van de wet, flink rond: